Inter, l'agente di Gabriel Barbosa presto in Europa: il Las Palmas resta avanti

Fonte: FcInter1908

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attese novità a breve in merito al futuro di Gabriel Barbosa. In particolare, come riportato dal quotidiano spagnolo La Provincia, l'agente della punta dell'Inter Wagner Ribeiro raggiungerà l'Europa a giorni con l'obiettivo di trovare una soluzione in vista della prossima stagione. Il Las Palmas resta in vantaggio (al netto dell'accordo con il club di Corso Vittorio Emanuele), ma sono in corsa anche Deportivo La Coruna, Malaga, Porto, Galatasaray e Stoccarda.