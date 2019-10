© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martinez segna e convince, l'Inter prova a togliere la clausola risolutiva dal contratto. Secondo quanto riferito da Tuttosport, nei prossimi giorni il suo agente è atteso a Milano, per trattare il rinnovo, dopo l'adeguamento al rialzo già riconosciuto all'attaccante argentino. La società non ha fretta, ma d'altra parte vuole provare a liberarsi della clausola da 111 milioni valida per l'estero, non troppo gradita a Marotta che non le ha mai amate in carriera.