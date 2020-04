Inter, l'agente di Martinez precisa: "Sergio Zarate non si occupa del mercato di Lautaro"

Contattato da SOS Fanta, l'agente di Lautaro Martinez, Beto Yaqué, fa sapere di essere insieme al socio Rolando Zarate (non Sergio) l’unico rappresentante dell’attaccante. Dunque, le sue dichiarazioni di oggi ("Andrà in Spagna presto, forse al Barcellona") vanno prese come quelle di una persona comunque vicina a Lautaro e al suo percorso da anni, ma non del suo agente che si sta occupando del mercato.