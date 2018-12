Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nahitan Nandez, centrocampista uruguagio del Boca Juniors accostato di recente a Inter e Cagliari, intende continuare la sua avventura negli Xeneizes. Lo assicura l'agente Pablo Betancourt, che spiega come il giocatore voglia però essere "un riferimento in campo e dal punto di vista economico. La decisione spetta al Boca, ma lui è stato chiaro. Il Cagliari ci ha mandato un'offerta scritta, ma io non sono qui per venderlo. Lui mi ha detto che ci sono ragazzi che senza giocare prendono il doppio di lui, però non voglio fare polemiche. E' arrivato in prova, ora merita uno stipendio più alto perché non chiede nulla di astronomico. Ho parlato col nuovo ds Nicolas Burdisso, mi ha detto che parlerà con Daniel Angelici e poi ci vedremo insieme. Nahitan non vuole andare via, ha solo questo richiesta", le sue parole a Fox Sports.