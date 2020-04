Inter, l'agente di Osimhen: "Non verrà in Italia: c'è un problema chiamato razzismo"

Jean-Gerard Benoit Czaika, agente del talentuoso attaccante del Lille Victor Osimhen ha chiuso la porta a un possibile approdo in Italia, con l'Inter che negli ultimi giorni pareba essersi interessata al calciatore che piace a mezza Europa. Il procuratore, parlando a Interdipendenza.net, ha dichiarato apertamente che la Serie A è tutt'altro in cima ai pensieri del giocatore: "Inter? Assolutamente no, non c'è nulla. Non credo possa completare il suo percorso di crescita in Italia, dove c'è un problema importante: il razzismo".