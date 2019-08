Inter, l'agente di Perisic atteso a Monaco per chiudere con il Bayern

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le trattative tra Inter e Bayern Monaco per la cessione di Ivan Perisic continuano: come riportato da Fc Inte rNews, Salihamidzic ha contattato Nelio Lucas, agente del calciatore croato. In un primo momento il rappresentante del giocatore non era stato avvisato della trattativa, ma dopo l'intervento del ds del Bayern Monaco tutto si è risolto, anche se non sono mancati momenti di tensione. Durante la telefonata è stato fissato l'appuntamento per poter chiudere la trattativa: mancano solo i dettagli, ma l'esterno croato si avvicina sempre di più ai bavaresi.