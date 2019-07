Inter, l'alternativa a Lukaku è Edinson Cavani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante Romelu Lukaku non sia stato convocato da Ole Gunnar Solskjaer, il Manchester United non è disposto a fare sconti sul belga. E il prezzo di oltre 85 milioni di euro è fuori portata per le casse dell'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'alternativa è Edinson Cavani, il cui contratto con il Paris Saint-Germain scade nel 2020 e di conseguenza il prezzo sarebbe decisamente inferiore.