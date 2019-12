© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Inter ha anche approntato un piano alternativo nel caso in cui Vidal non dovesse arrivare, stando a quanto riferisce Tuttosport, che porta a Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari che già ai tempi del Boca Juniors era stato nel mirino dei nerazzurri. Con il Cagliari si ragionerebbe per un prestito con diritto, anche perché i due club in estate dovrebbero comunque trovarsi per provare a trovare un accordo per Nainggolan (tra i problemi di una sua permanenza in rossoblù, il principale è l’ingaggio che gli garantisce il contratto con l’Inter).