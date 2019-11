Inter, l'analisi di Vecino: "Soffriamo quando difendiamo troppo bassi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matias Vecino, centrocampista nerazzurro, ha commentato in questo modo ai microfoni di InterTV il tonfo di Dortmund: "Dopo il buon primo tempo che avevamo fatto, ci aspettavamo altro. Nella ripresa loro avrebbero sicuramente cercato di ribaltare il risultato: lo sapevamo. Abbiamo fatto fatica, perché i gialloneri hanno fatto girare la palla velocemente e noi non riuscivamo a ripartire. Dopo l'1-2 hanno preso coraggio e per noi è diventato tutto più difficile: non riuscivamo a palleggiare. Noi soffriamo quando difendiamo bassi: il campo è lungo e ti mancano le gambe per ripartire. Pertanto, bisogna cercare di rifiatare e far girare la palla, per rallentare i tempi. Ci sono delle cose da imparare: dobbiamo partire dalla delusione e dalla rabbia di stasera (ieri, ndr), perché ancora siamo in corsa e bisogna continuare a lottare fino all'ultimo. I margini di crescita ci sono: andiamo avanti, perché già sabato c'è un'altra partita".