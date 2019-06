Inter, l'Anversa tenta lo sgambetto allo Standard Liegi per Vanheusden

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Anversa si inserisce nella trattativa tra Inter e Standard Liegi per Zinho Vanheusden. Un interesse concreto che, secondo quanto riporta Sky Sport, potrebbe obbligare i biancorossi ad accelerare le tempistiche per chiudere la doppia operazione di mercato in entrata coi nerazzurri: oltre al difensore classe '99, lo Standard ha infatti in pugno anche il centrocampista Xian Emmers.