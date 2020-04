Inter, l'apertura odierna di Olé su Lautaro Martinez: "Il Toro al Barça"

"Toro al Barsa" titola Olé oggi in edicola in Argentina. Anche in Sudamerica vedono Lautaro Martinez al Barcellona: "L'Inter vuole trattenerlo, lui aspetta a Milano" si legge. E ancora: "Quattro squadre top d'Europa lo vogliono ma il Barcellona è disposto a pagare la cifra necessaria e cedere giocatori per arrivare a lui. Già lo elogiano Leo (Messi) e persino Suarez".