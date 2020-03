Inter, l'arma del Barcellona per convincere Lautaro: un contratto da 18 milioni a stagione

Il Barcellona ha le idee chiare per l'attacco. Il profilo scelto per raccogliere l'eredità di Luis Suarez è quello dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. Come si legge sulle pagine del Daily Star, per convincere il Toro ad accettare l'offerta blaugrana, è pronto un ricco contratto da quasi 18 milioni a stagione.