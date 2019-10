Inter, l'arma tenuta a riposo è chiamata a trascinare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un’arma tenuta a riposo, con la speranza di poterne raccogliere i frutti nella sfida più importante. Archiviata la trasferta di Barcellona, l’Inter si rituffa nelle fin qui più congeniali acque del campionato, pronta a cercare di rinsaldare la sua momentanea leadership nello scontro diretto con la Juventus. Una partita il cui significato travalica evidentemente quello di un match di alta classifica di inizio campionato, e che rivolge il suo pensiero all’atavica rivalità tra due delle squadre storiche del nostro calcio, con l’aggiunta di ex di rilievo che sul fronte nerazzurro vogliono far testimoniare dai fatti la bontà del progetto che hanno sposato. E così, se Conte lo ha voluto con forza e Marotta è riuscito ad accontentarlo, ora toccherà a Romelu Lukaku dimostrare sul campo le sue qualità dopo lo stop imposto dall’affaticamento muscolare che lo ha privato della sfida del Camp Nou. Un match che anche per il belga avrà un significato particolare, vista la guerra di mercato estiva che alla fine ha visto proprio l’Inter aggiudicarsi la posta in palio abbracciando il suo nuovo numero nove. Al gigante belga, il compito stimolante di iniziare a trasformare in realtà i sogni del suo nuovo pubblico.