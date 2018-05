Inter, l'arrivo di Nainggolan non escluderebbe la conferma di Rafinha

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter torna a fermare con forza a Radja Nainggolan. Il club nerazzurro punta sulla carta Luciano Spalletti per convincere il centrocampista belga. Che, assicura Sportitalia, non escluderebbe la conferma di Rafinha: la società nerazzurra lavora con il Barcellona per tenere il brasiliano, e con la Roma per regalare anche il Ninja a Spalletti.