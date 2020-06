Inter, l'Atalanta pensa al ritorno di Gagliardini: affare da 20 milioni

L'Atalanta pensa ad un altro ritorno di lusso: il QS in edicola oggi parla infatti ritorno in nerazzurri di Roberto Gagliardini, che all'Inter potrebbe essere chiuso dall'arrivo di Sandro Tonali e dal ritorno dal prestito di Radja Nainggolan. Il centrocampista sarebbe interessato ad un ritorno in un'Atalanta impegnata in Champions, anche per avere uno spazio da titolare per conquistarsi un posto in azzurro ai prossimi Europei. Per strapparlo all'Inter servirebbero circa 20 milioni di euro, ma gli ottimi rapporti tra i Percassi e il gruppo Suining potrebbero facilitare una trattativa.