© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'avventura di Joao Miranda all'Inter sembrerebbe conclusa: l'arrivo di Stefan De Vrij e l'inamovibilità di Milan Skriniar hanno messo il giocatore in seconda fila, l'arrivo di Diego Godin peggiorerà le cose. Secondo quanto raccolto dalla redazione di InterDipendenza.net, il difensore brasiliano tornerebbe volentieri in patria, anche durante la prossima sessione di calciomercato: il Flamengo ed il San Paolo sarebbero interessate. Bisognerà poi capire la posizione dell'Inter, che dovrà valutare le offerte per il giocatore, legato ancora da un anno di contratto coi nerazzurri.