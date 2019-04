Inter, l'avvicendamento tra Conte e Spalletti costerebbe 60 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il potenziale cambio sulla panchina dell'Inter potrebbe pesare per 60 milioni di euro nelle casse nerazzurre. L'addio a Spalletti costerebbe circa 25 milioni di euro lordi per i due anni di contratto che gli avanzano da ricevere, considerando anche il numeroso staff che si è portato dietro al Suning Center. Altri 35 milioni lordi sono quelli che verrebbero spesi per Antonio Conte e il suo contratto biennale (che potrebbe però anche essere più lungo). Un conto dei costi virtuale, perché l'allenatore toscano potrebbe anche trovare un'altra squadra e dunque rinunciare a parte dell'ingaggio che potrebbe percepire da disoccupato, ma che comunque potrebbe anche preoccupare il club interista per quanto riguarda il mercato della prossima estate. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.