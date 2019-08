© foto di Insidefoto/Image Sport

Che i rapporti fra Mauro Icardi e l'Inter siano tesi, tesissimi, al limite dell'esplosione, si capisce da tante piccole cose. Come quella rivelata oggi da La Gazzetta dello Sport: prima di Ferragosto il legale della famiglia Icardi avrebbe, infatti, inviato una lettera al club nerazzurro chiedendo garanzie sull'utilizzo di Maurito anche nelle sedute tattiche di Conte. Una missiva, questa, che la dirigenza del club meneghino non ha commentato ma che sicuramente non ha gradito.