Inter, l'eredità di Handanovic. Tre nomi per il futuro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Samir Handanovic non si tocca. Questa è l'idea dell'Inter sul portiere sloveno. La carta d'identità dell'ex Udinese però recita 34 primavere e per un club del calibro di quello nerazzurro è normale anche fare un giro d'orizzonte in previsione futura. A tal proposito fa il punto della situazione Tuttosport questa mattina che parla del sogno della società di Zhang Jindong porta a Jan Oblak, 25enne dell'Atletico Madrid. Alternative di primo piano al giocatore dei Colchoneros sono Alban Lafont della Fiorentina e l'azzurro Alessio Cragno del Cagliari.