Inter, l'esigenza che precede i primi botti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Inter si lavora alacremente per la costruzione di una squadra competitiva, anche se i nomi non sono ancora quelli in grado di accendere l’entusiasmo tra i tifosi e le trattative già impostate procedono a ritmi non esattamente repentini. E’ il caso di Dalbert, situazione in cui l’accordo totale trovato da Ausilio con il giocatore ed il suo entourage va a cozzare con le volontà del Nizza che continua a considerare incedibile il suo terzino sinistro. Gli inserimenti non preoccupano i nerazzurri, che tuttavia sono chiamati a trovare la quadra quanto prima. Tra le esplicite richieste di Spalletti spicca allora lo spagnolo Borja Valero: il lavoro di Camano (confronto serrato ieri con Corvino)negli ultimi giorni a Milano ha preparato il terreno al contatto con la Fiorentina, che al momento considera incedibile il suo faro ma che ad ogni modo lo lascerà libero di decidere l’evolversi della sua carriera alla vigilia di uno degli ultimi contratti importanti della sua vita professionale. Sempre con i viola bisognerà poi gestire la situazione Bernardeschi: l’Inter procede nella sua volontà di fronteggiare la Juve nella corsa al gioiello gigliato, ma una decisione in un senso o nell’altro andrà posticipata dopo la data spartiacque del primo luglio. Fino a quel giorno sarà imperativo cedere: Perisic è l’uomo con il maggiore mercato, specie fronte Manchester United che dovrà spingere nei giorni prossimi, mentre Brozovic la potenziale bomba da disinnescare. Il valore del croato non è messo in dubbio da nessuno, ma in casa Inter si spera di riuscire a monetizzare con la cessione di un calciatore che nell’ultima stagione è stato più fonte di preoccupazioni che di gioie per i sostenitori interisti.