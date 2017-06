Inter, l'Espanyol non molla Banega: le cifre non spaventano

Fonte: Fcinternews.it

L'Espanyol continua a cullare il sogno Ever Banega. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, l'intenzione da parte del club iberico di affidarsi al Tanguito per la prossima stagione è forte, e non sembrano nemmeno spaventare le cifre potenziali dell'affare: l'Inter chiede almeno 15 milioni per l'argentino, che dal canto suo vorrebbe un ingaggio da 3 milioni di euro, cifre che per il momento hanno portato il Siviglia a chiamarsi fuori ma per le quali i Pericos stanno ragionando.