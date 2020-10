Inter, l'esperienza alla base dell'all in: obiettivo trofeo

Vincere. Ed il prima possibile. Tutto il resto è secondario, e lo è talmente tanto da avere stravolto le linee guida con cui Suning aveva iniziato ad intraprendere il percorso dell’Inter nei primi anni di investimenti…fino alla svolta di Somma Lombardo.

Nello storico quartier generale di Beppe Marotta, infatti, il grande tessitore delle trame nerazzurre ha costruito l’unica strada di mediazione possibile tra l’imprinting societario con l’annessa recessione causata dalla crisi e la fame di successi di Antonio Conte. Aumentare l’età media di un gruppo giovane e talentuoso instillando all’interno della rosa anni di esperienza ed attitudine alla pratica di sollevamento trofei: ovvero quell’ingrediente che lo stesso Conte aveva identificato come quello mancante la passata stagione per portare l’Inter al successo.

L’ibrido che ne è stato partorito, dunque, ha da un lato le sembianze scintillanti di Hakimi, vero grande investimento di una proprietà che resta ambiziosa nella volontà di affermarsi alla stregua di una delle realtà più importanti del continente; e dall’altro richieste esplicite del tecnico ed approvate dallo staff dirigenziale in un’unità di intenti sino a quel momento inesplorata per l’universo nerazzurro.

Gli effetti sono stati personificati dal lieto fine della telenovela Arturo Vidal dopo un corteggiamento estenuante durato praticamente un anno e mezzo, dall’arrivo di Kolarov come back up di prestigio per il gioiello Bastoni, dal ritorno di Perisic e Nainggolan per allungare la rosa con qualità indubitabili e con il rimpolparsi dell’assetto difensivo grazie alla versatilità di Darmian. Senza dimenticare la conferma di Alexis Sanchez ed ancora di Ashley Young, reduce dai primi mesi convincenti in maglia nerazzurra ma anche con 35 primavere alle spalle e 400 gettoni ai vertici del calcio continentale tra Aston Villa e soprattutto Manchester United. Insomma esperienza al potere, con l’obiettivo dichiarato di accorciare i tempi e interrompere un digiuno per il quale, stavolta, sembrano davvero non esserci più scuse.