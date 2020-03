Inter, l'esplosione di Bastoni rende meno incedibile Skriniar. Sullo sfondo resta Kumbulla

Per far decollare un progetto è necessario un sacrificio. Cedere un big per andare poi a reinvestire per rendere la rosa più completa. Ad esempio, in casa Inter, l’esplosione di Bastoni (pronto al salto nella Nazionale di Mancini) rende oggi meno incedibile Skriniar: sullo slovacco ci sono le big d’Europa e di fronte a un’offerta indecente l’Inter ci penserebbe bene prima di dire no.

La carta Kumbulla - Anche per questo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Marotta e Ausilio hanno provato a bloccare a gennaio Kumbulla del Verona, classe 2000 e rivelazione del campionato: il ragazzo ha rifiutato il Napoli e in Italia sceglierebbe l’Inter, il problema ora è la corte di diversi club stranieri che potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino sui 30 milioni.