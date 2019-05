Inter, l'estate degli addii. E domani sarà l'ultima per Spalletti e due big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quella di domani sarà la domenica di tanti saluti, in casa Inter. Con l'Empoli i nerazzurri si giocano la Champions League ma in tanti anche il domani. Luciano Spalletti dovrebbe salutare comunque, ma rischiano pure Mauro Icardi e Ivan Perisic, offerte congrue permettendo, spiega oggi Tuttosport. Si chiude un ciclo recente e non vincente: per Icardi, l'Inter spera di oottenere almeno 70 milioni di euro, Perisic ha invece come estimatore il Manchester United anche se con l'avvento di Conte potrebbero cambiare le carte in tavola per il croato.