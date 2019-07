© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà una lunga estate di esami per Ivan Perisic. Che dopo una carriera di grandi alti ma anche di bassi, è chiamato a risposte decisive con Antonio Conte in panchina. L'allenatore, spiega Tuttosport, chiede totale sacrificio ai suoi giocatori e Perisic lo ha dimostrato soltanto a sprazzi. Vorrebbe trasformare il croato in quello che fu per José Mourinho un certo Samuel Eto'o.