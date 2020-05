Inter, l'estate ha già il suo tormentone che a qualcuno però non piacerà

Premessa: Lautaro Martinez ancora oggi non ha manifestato all’Inter il desiderio di trasferirsi al Barcellona. Se qualcuno si sta muovendo con i blaugrana è solo e soltanto l’agente del Toro Beto Yaqué. Le cui ultime dichiarazioni ufficiali, peraltro, recitano così: “Gli elogi di Messi fanno piacere, ma pensa soltanto all'Inter”. E la situazione mai è cambiata se non che il Barca continua a tallonare la punta argentina ogni ora, ogni minuto, ogni istante delle giornate che scorrono veloci. Ricordando in sostanza che sul piatto c’è tutto ciò che si avvicina alla felicità definitiva: un club che lotta ogni anno per vincere tutto, la possibilità di dialogare (in campo e fuori) con uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi che porta al nome di Leo Messi e un contratto da 10 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni.

Difficile dire di no. In ogni caso Lautaro al momento pensa sì all’Inter, alla possibilità di giocare con i nerazzurri altre potenziali 20 gare, più o meno decisive, su tre fronti differenti. Dove tutto può cambiare, in bene o in male. Laddove l’Inter che spera di non perdere il suo diez, per non farsi trovare impreparata, si è portata avanti su un altro attaccante che per età, caratteristiche e talento, risponde anche qui alla formula della felicità. Non Pierre-Emerick Aubameyang, apprezzato ma troppo in là con gli anni per i canoni di Suning. Il nome è quello di Timo Werner che a febbraio il mondo intero era convinto sarebbe andato al Liverpool del connazionale Klopp.

Poi il coronavirus e una fase di stallo entro la quale molte grosse squadre stanno provando ogni giorno a inserirsi, tra le quali - guarda un po’ - Inter e Barcellona. Il bomber del Lipsia che in stagione ha fatto gol 27 volte e fornito assist 12, è il prototipo perfetto dell’attaccante moderno: potente, veloce, eclettico. Timo lo trovi in area, appena fuori e addirittura pure in fascia. Segna con una media di 22 gol a stagione e la sua è una taglia neppure troppo complicato da fronteggiare (clausola da 50 milioni che diventerebbero 60 in caso di vittoria della Bundesliga). Un gioiello che però nerazzurri e blaugrana vedono come alternativa a Martinez. L’estate in arrivo ha già il suo tormentone, ma a qualcuno sicuramente non piacerà.