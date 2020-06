Inter, l'eurorivale Getafe perde pezzi: dopo Antunes lasciano Madrid anche Deyverson e Kenedy

vedi letture

A inizio agosto l'Inter di Antonio Conte affronterà il Getafe in Europa League. Le due squadre, in gara secca, si sfideranno per capire chi approderà ai quarti di finale che si giocheranno con la formula della Final Eight in Germania. La squadra di Bordalas è una delle realtà più interessanti della Liga, ma in vista della sfida da dentro o fuori contro i nerazzurri non potrà contare su 3 pezzi importanti della rosa. Già nei giorni scorsi Vitorino Antunes aveva annunciato l'addio alla squadra di Madrid, ma oltre all'ex Roma nelle ultime ore anche altri due giocatori hanno salutato: si tratta di Deyverson, attaccante brasiliano tornato in Liga a gennaio in prestito dal Palmeiras e di Kenedy, esterno mancino che torna al Chelsea. I contratti dei due giocatori prevedevano il prestito fino al 30 giugno, scadenza che non è stata prolungata e che quindi costringerà i due brasiliani a tornare nei rispettivi club di appartenenza.