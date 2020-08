Inter, l'eventuale vittoria dell'Europa League non garantirebbe la pace tra Conte e il club

L'eventuale vittoria dell'Europa League da parte dell'Inter non garantirebbe la pace tra Antonio Conte e l'Inter. Agli occhi del mister sarebbe un successo del suo metodo; agli occhi del club invece un trionfo della politica societaria. Punti di vista che potrebbero non collimare, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate a fine campionato che non sono piaciute affatto dalle parti di Nanchino. I proprietari cinesi non hanno intenzione di spendere altri 180 milioni per rispondere alle richieste del tecnico e dunque si dovrà capire se a Conte basterà un mercato "normale" e la possibilità di rincorrere la Juventus dell'incognita Pirlo, oppure se si arriverà a un clamoroso addio anticipato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.