Carlo Ancelotti non molla Matias Vecino. Nonostante la chiusura all'addio dei giorni scorsi dell'uruguaiano nelle ultime ore le cose potrebbero essere cambiate, anche alla luce di alcuni attriti tra il centrocampista e Antonio Conte. Per questo l'Everton potrebbe bussare alla porta dei nerazzurri, cercando di portare il giocatore in Premier League a gennaio. A riportarlo è il Corriere dello Sport.