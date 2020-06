Inter, l'ex capitano Bergomi su Lautaro: "Se il Barça paga la clausola giusto lasciarlo andare"

"Lautaro è in crescita, è un ragazzo del '97. L'anno scorso ha giocato poco, in coppia con Icardi non riusciva. E' un ottimo giocatore che sta studiando per diventare un campioncino". Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ai microfoni di 'Sky' s'è così espresso sulla possibilità che Lautaro Martinez passi al Barcellona nella prossima finestra di calciomercato. "L'argentino è molto funzionale per giocare con Lukaku e se lo vendi devi andare a prendere un giocatore con quelle caratteristiche, Werner e Cavani sono giocatori diversi. A malincuore, se il Barça paga la clausola credo sia giusto lasciarlo andare".