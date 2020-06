Inter, l'ex Paolillo: "Contro il Napoli con la Primavera? Sarebbe offensivo, diserterei la gara"

vedi letture

Ernesto Paolillo, ex ad dell'Inter, commenta l'ipotesi, che desterebbe certamente scalpore, dell'effettivo impiego della Primavera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo questo il pensiero esplicato dall'ex dirigente: "La partita contro il Napoli? Non schiererei la Primavera, sarebbe offensivo. Non schiererei la squadra, punto e basta, il che avrebbe un senso completamente diverso. Il calcio italiano per riformarsi avrebbe bisogno di uno shock".

I nerazzurri, che il 20 avranno il recupero con la Samp, avrebbero chiesto almeno la possibilità di scendere in campo per primi, ma Juve e Milan hanno detto no: a questo punto, per protesta, potrebbero davvero decidere di rinunciare alla possibilità di arrivare in finale e puntare tutto sul campionato dando così modo ai calciatori di riprendere in modo più "soft".