Inter, l'highlander Lukaku a caccia del Fenomeno: i suoi gol per la finale

Oggi Romelu Lukaku, giocando da titolare contro lo Shakthar nella semifinale di Europa League, farà cifra tonda nelle presenze con i nerazzurri: ben 50 alla prima stagione milanese. Il belga proverà a segnare per la decima partita consecutiva in questa competizione e per la settima di seguito in Europa con l'Inter. Numeri pazzeschi che parlano per l'attaccante. 31 reti alla prima stagione nerazzurra, a sole tre marcature dalla prima stagione di Ronaldo, il Fenomeno, nel 1997-1998. Gli obiettivi personali, al secondo posto rispetto a quelli di squadra ma sempre importanti, sono tanti e decisamente ambiziosi, ma Big Rom non si spaventa ed è pronto a tentare altre imprese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.