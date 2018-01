Inter, l'idea Pastore per fare un salto di qualità

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Tra gli obiettivi di mercato dell'Inter c'è sicuramente Javier Pastore, un acquisto che accenderebbe la fantasia e l'entusiasmo della tifoseria e che sarebbe in linea con le ambizioni dei nerazzurri. Sopratutto se dovesse partire Joao Mario con destinazione Manchester United (Mourinho lo apprezza e lo ha richiesto) potrebbe sbloccarsi l'arrivo dell'ex palermitano. Il Paris Saint-Germain non si opporrebbe alla cessione dell'argentino, pagato 43 milioni di euro nell'estate del 2011. Pastore sarebbe quel giocatore in grado di regalare maggior imprevedibilità alla manovra della squadra di Spalletti, supportando e assistendo anche Icardi. Peraltro può giocare in vari ruoli: trequartista, ma anche esterno sinistro o destro e pure mezzala. Pastore è stato in questa stagione impiegato per tredici volte in Ligue1 (quattro le reti realizzate): Sabatini lo conosce molto bene, fu lui a portarlo in Italia, nel 2009 al Palermo.