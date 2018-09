Inter, l'imperativo è "accorciare". Studiando Barella...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pubblico delle grandi occasioni anche per la sfida che vedrà l’Inter fronteggiare il Cagliari nella serata di sabato. I nerazzurri, infatti, saranno accolti da un Meazza arricchito da spalti gremiti con una previsione di almeno 50mila spettatori. Segno tangibile di una fiducia crescente nella squadra di Luciano Spalletti, accresciuta dal cambio di marcia innestato dalla gara contro il Tottenham in poi, quando i milanesi nonostante prestazioni tutt’altro che appariscenti, hanno saputo solo vincere. I tre punti rappresenteranno ovviamente il mantra da ricercare anche contro la squadra rossoblu, reduce dal pareggio con la Sampdoria dell’ultimo turno: uno scontro che fornirò l’occasione di osservare da vicino i progressi di quel Nicolò Barella che rappresenta uno degli obiettivi designati ed acclarati del nuovo corso nerazzurro. Il percorso di crescita innestato dal centrocampista del Cagliari è stato eccezionale, merito di una gestione sapiente da parte della sua società ma anche di un agente come Alessandro Beltrami che sembra specializzato nella costruzione di fuoriclasse del reparto. Appartiene alla stessa “scuderia” anche il Ninja Radja Nainggolan, un marchio di fabbrica che rievoca ai sardi i dolci ricordi di un passato congiunto. Insomma corsi e ricorsi storici che nell’ottica di Spalletti dovranno però condurre la sua squadra all’opportunità imperdibile di recuperare un po’ dei punti lasciati inopinatamente per strada all’avvio della stagione. Gli scontri diretti che anticiperanno i 90 minuti del Meazza forniscono un’occasione che l’Inter non può lasciarsi sfuggire.