Inter, l'incertezza mette in standby il mercato. Dries Mertens compreso

Acquisti, cessioni, prestiti, riscatti e trattative in stato avanzato. Ogni cosa più o meno concreta che riguarda il mercato dell'Inter (e non solo) rimane in standby fino alle certezze in merito all'eventuale ripresa o meno della stagione. Molte situazioni cambierebbero infatti se i nerazzurri dovessero portarsi avanti nelle tre competizioni nelle quali è attualmente impegnata, parecchio di più se addirittura dovesse arrivare a vincere trofei. Possibile grazie alle prestazioni dei calciatori che, in questo senso, potrebbero assistere a uno stravolgimento assoluto della percezione esterna nei loro confronti.

Da Lautaro a Werner, passando per Vecino a Tonali, fino ad arrivare a Mertens, non c'è tavolo che al momento sia pronto a vedere fumate bianche. Certo Marotta si è molto portato avanti per quanto riguarda il belga che con gli azzurri non intende rinnovare, tuttavia le parole per quanto possano avere un peso, mai come adesso rimangono tali in attesa di capire che cosa ne sarà del futuro del calcio giocato. Chiamate, sondaggi e corteggiamenti sono all'ordine del giorno. Bisognerà aspettare ancora un po' prima di pensare ad affondare il colpo, oppure fare un passo indietro e tornare poi in un secondo momento. Con le idee decisamente più chiare.