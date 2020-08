Inter, l'incontro fra Zhang e Conte alle 15 fuori Milano. Presenti anche Marotta e Ausilio

vedi letture

Non si svolgerà nella sede dell'Inter, il tanto atteso incontro fra Antonio Conte e Steven Zhang. A raccontarlo sono i colleghi di Libero che spiegano come il summit avrà luogo fuori Milano, alle ore 15. A differenza di quanto trapelato in precedenza, oltre a Conte e Zhang dovrebbero essere presenti anche Marotta, Antonello e Ausilio.

Secondo quanto riportato dovrà essere lo stesso tecnico a fare un passo in avanti verso la società, solo in questo modo si potrà andare avanti insieme. Contrariamente, le parti cercherebbero un accordo sulla buonuscita.