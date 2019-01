Inter, l’incubo Sassuolo e la fiducia sul rinnovo di Mauro Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

«Vogliamo riprendere il Napoli e puntare a vincere un titolo. L'Inter non ci riesce da troppo tempo». Spalletti detta la linea per il 2019, cominciato nel miglior modo possibile grazie alla vittoria in Coppa sul Benevento. E adesso bisognerà fare lo stesso contro una squadra, il Sassuolo, che ormai da un pezzo ha assunto i contorni di un incubo vero per i nerazzurri. Quattro ko negli ultimi quattro scontri diretti. Di più. Allargando il raggio, le sconfitte aumentano a sette in otto incroci. L’ultima volta a San Siro Spalletti se la ricorda bene: Rafinha non bastò a evitare uno choc che, per fortuna del tecnico toscano, l’Inter fu brava a digerire in fretta in vista di Roma. Stasera a rapporto manca solamente Keita (al lavoro per rientrare già contro il Bologna), perciò in campo va la formazione migliore con Nainggolan dal primo minuto alle spalle di Mauro Icardi.

Il capitano nerazzurro ha infilato il Sassuolo quattro volte in otto occasioni, restando d’altro canto a secco nelle ultime sei sfide agli emiliani. Prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per l’incontro-rinnovo: la nuova offerta del club per il prolungamento fino al 2023 arriverebbe a superare i 7,5 milioni con bonus e premi, Wanda Nara potrebbe infine decidere di accettare per il bene di tutte le parti in gioco. Il nodo resta la clausola, difficile da eliminare. Più basso sarà lo stipendio pattuito e più l’entourage di Maurito chiederà di alzarla. Ciò che conta è che il matrimonio continui. «Si rinnova: non c’è nessuna distanza, va tutto bene». Incalzata da Striscia La Notizia, la moglie del bomber argentino ha risposto come società e tifosi avrebbero voluto sentire. Come Spalletti avrebbe voluto sentire. Sul prezzo e sull’importanza di Icardi in squadra, per Spalletti «vale la stessa cosa detta per Skriniar». Mauro non si tocca, come Milan è destinato a scrivere pagine importanti, magari storiche, dell’Inter.