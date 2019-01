Inter, l'ingaggio di Icardi: quest'anno 4.9 mln, 5.3 mln netti nel 2020/21

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quanto guadagna Mauro Icardi? L'argomento è d'attualità, nel giorno in cui Wanda Nara - moglie-agente del capitano dell'Inter - prima comunica a 'Tyc Sport' che la trattativa per il rinnovo del contratto s'è arenata e poi, ad 'As' versione argentina, conferma che le parti sono molto lontane dal rinnovo del contratto (in basso il link).

Mauro Icardi, che ha nel contratto una clausola da 110 milioni di euro valida per i club stranieri, ha con l'Inter un accordo valido per altri due anni e mezzo: per questa stagione lo stipendio è di 4.9 milioni di euro, per la prossima 5.1. Per la stagione 2020/21, invece, il contratto prevede un compenso netto di 5.3 milioni di euro.