Inter, l'interesse del PSG per Brozovic è un assist per Kanté

Esattamente come un anno fa, quando l'Inter trattò a lungo per Romelu Lukaku, Antonio Conte vuole un altro rinforzo stellare per la sua squadra. L'obiettivo quasi impossibile di quest'anno è N'Golo Kanté, centrocampista francese del Chelsea. Come si legge su Tuttosport la trattativa appare decisamente complicata, ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni. La permanenza di Perisic è un assist, visto che l'Inter non dovrà tornare sul mercato per un esterno offensivo. Così come l'interesse del PSG per Marcelo Brozovic e Radja Nainggolan (con il belga che continua a flirtare con il Cagliari). Dovessero partire entrambi ecco che Suning potrebbe avere la forza per andare a prendere il centrocampista del Chelsea.