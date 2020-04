Inter, l'irritazione del club nei confronti di Lukaku: solo 4 influenzati a gennaio

Le dichiarazioni di Lukaku rilasciate via social alla moglie dell'amico Mertens hanno fatto il giro del mondo ma hanno anche irritato e non poco la società nerazzurra. In casa Inter non si vuole arrivare alla pubblica polemica con un proprio giocatore, che però è stato ripreso perché nessuno ha gradito il racconto che tra l'altro riporta una ricostruzione confusa e probabilmente condizionata dalle settimane convulse che tutti stiamo vivendo.

Le partite - Lukaku parla di ritorno dalle vacanze invernali portando come esempio della massima diffusione dell'influenza, la partita contro il Cagliari del 26 gennaio. Quasi un mese dopo il termine della sosta. Nella gara contro i sardi, giocata alle 12.30, Skriniar lascia il campo per influenza dopo appena 17 minuti, ma era una condizione già nota prima del fischio d'inizio. Contro la Fiorentina, in Coppa Italia, in effetti l'emergenza è più diffusa, ma si parla di tre giocatori out per influenza e non certo di 23 su 25 come sottolineato dal giocatore. Insomma per l'Inter i casi di febbre e tosse sono in linea con qualsiasi altro inverno e non c'entrano assolutamente niente con il Coronavirus o con un potenziale focolaio nerazzurro, visto che successivamente neanche nessun avversario ha vissuto una situazione simile dopo aver incrociato la squadra di Conte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.