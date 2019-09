© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il triplice fischio del Marassi, Lautaro Martinez esprime tutta la sua soddisfazione su Instagram per il sesto successo consecutivo dell'Inter in campionato, arrivato nonostante la sua astinenza da gol: "Molto felice per la vittoria - ha scritto il Toro -. La cosa più importante è lavorare per la squadra. Il resto viene tranquillamente da sé".