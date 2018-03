Inter, l'obiettivo è cancellare o alzare a 160 mln la clausola di Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta Tuttosport il futuro di Mauro Icardi ancora non è certo. I maggiori top club europei seguono Maurito, anche perché, con i prezzi di mercato schizzati alle stelle, i 110 milioni della clausola rescissoria non sembrano una follia per un attaccante di 25 anni capace di segnare già 99 gol in serie A. L'Inter ed Ausilio lo sanno bene ed hanno iniziato a trattare con l'entourage del capitano nerazzurro per rinnovare il contratto: l'obiettivo è alzare l'ingaggio e togliere o alzare ad almeno 160 milioni la clausola rescissoria.