Inter, l'obiettivo Cuello: "La trattativa c'è. Possibile mio arrivo a giugno"

© foto di Federico Gaetano

Tomas Cuello, giocatore dell'Atletico Tucuman nel mirino dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a FcInterNews.it: "Gioco da volante sinistro. Ma anche da trequartista. Amo l’uno contro uno, agire sulla fascia e arrivare al gol. Mi piace molto puntare l’uomo di segnare. L'Inter?

Sì, è vero, si parla molto dei nerazzurri. La verità è che il mio rappresentante ci sta lavorando. L’interesse di una squadra come quella nerazzurra mi rende molto felice. Sarebbe un sogno vestire questa maglia. Sono pronto. Mi piacerebbe arrivare a giugno. Mi sento preparato e lavoro giorno dopo giorno per migliorare. E poter firmare per l’Inter se Dio vuole".