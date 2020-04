Inter, l’obiettivo è chiaro: Eriksen decisivo, fin da ora

L’inizio della prossima settimana rappresenterà la nuova genesi dell’esperienza di Eriksen all’Inter. Dopo i primi mesi di apprendistato, trascorri più in panchina che sul campo, il danese è pronto a fare ritorno a Milano in primis, e poi, dopo aver trascorso le due settimane di isolamento come da prassi, a cercare di prendersi per mano l’Inter nella fase finale della stagione. L’obiettivo di Conte e del suo staff è quello, iniziando di fatto il rush finale come se fosse una nuova stagione, di lavorare a fondo sui meccanismi tattici che potranno consentire all’ex giocatore del Tottenham di essere finalmente un giocatore imprescindibile così come si è pensato all’atto del suo acquisto nel corso del mercato di gennaio. Una scommessa nella quale i milanesi credono fortemente e sono certi di passare all’incasso. Sicuramente a lungo termine, ma con l’obiettivo di riuscirci già entro la fine di questo travagliato campionato.