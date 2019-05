Inter, l'obiettivo Jovic: "Serie A e Premier campionati più adatti a me"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le voci di mercato lo danno come prossimo acquisto del Real Madrid, eppure Luka Jovic, stella dell'Eintracht Francoforte, non sembra particolarmente attratto dal campionato spagnolo. L'attaccante serbo, infatti, si dice convinto di potersi esprimere al meglio in altri campionati, specie dopo le recenti esperienze in Europa League: "A livello fisico, la Bundesliga è molto impegnativa, ma dopo le partite contro il Chelsea o l'Inter, ho avuto la sensazione di sentirmi ancora più adatto alla Premier League o alla Serie A. Le squadre di quei campionati sono disegnate più per me", le dichiarazioni rilasciate alla Welt am Sonntag.

Jovic, comunque, fa capire di sognare l'approdo in un top club: "Non vedo l'ora di misurarmi coi migliori giocatori del mondo. Una cosa è certa: voglio avere successo nella mia carriera".