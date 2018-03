Inter, l'obiettivo Pastore sul futuro: "Non ho idea di come finirà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Accostato all'Inter in più di un'occasione, Javier Pastore ha parlato a Onda Cero del suo futuro. Che dovrebbe essere lontano dal PSG: "Mi resta un anno di contratto, non ho idea di come finirà, penso solo a finire la stagione nel miglior modo e conquistare i trofei che restano". L'ex Palermo ha una trattativa avviata anche con il Besiktas.