Inter, l'obiettivo Thauvin sul futuro: "Rifletterò ma non ho fretta di partire"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Florian Thauvin dovrebbe rimanere semplicemente un'ipotesi di difficilissima concretizzazione per l'Inter. Oltre alle parole del presidente dell'Olympique Marsiglia Jacques-Henri Eyraud, anche il giocatore stesso, nei giorni scorsi, ha chiarito le sue intenzioni per il futuro dalle pagine de L'Equipe: "Non mi pongo domande sul futuro, ho dovuto fare una scelta in passato e ho finito con l'essere infelice. Prossimamente prenderò del tempo per riflettere ma qui a Marsiglia sto bene. Non ho fretta di partire".