Inter, l'obiettivo Tousart: "Futuro? Posso solo dire dove non andrei"

Lucas Tousart, centrocampista del Lione finito nel mirino dell'Inter, è stato intervistato dall'emittente francese Canal+ nel ritiro della Nazionale transalpina Under 21. Inevitabile per lui toccare il tema legato al futuro. E se per quel che riguarda le possibili destinazioni non si sbilancia, Tousart è in grado già di dire con quali maglie non si vede: "Dove non andrei a giocare? Al Marsiglia o al Saint-Etienne". Tousart si è anche speso in difesa del suo allenatore Bruno Genesio: "Abbiamo un ottimo rapporto con lui, fa il possibile per metterci nelle migliori condizioni di giocare. Ma in campo non va lui; nelle pessime performance della squadra noi giocatori abbiamo la nostra parte di responsabilità".