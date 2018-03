Inter, l'offerta per Asamoah: la Juventus vorrebbe prolungare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kwadwo Asamoah può diventare un uomo mercato, se non lo è già. La scadenza a giugno 2018 potrebbe portare la Juventus a offrire un nuovo contratto - da un anno, per non farlo andar via a parametro zero - ma l'Inter è molto interessata all'esterno ghanese. Per il giocatore sono pronti 3 milioni di euro a stagione.