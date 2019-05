© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Olympique Marsiglia torna alla carica per Henrique Dalbert. Secondo quanto riporta Fcinternews.it, infatti, i biancocelesti sarebbero pronti a investire ben 15 milioni di euro per ottenere il cartellino del terzino ex Nizza. Il classe '93, che in questa stagione ha collezionato finora solo 11 presenze, piace anche al Borussia Dortmund e sembra ormai certo di lasciare i nerazzurri in estate.